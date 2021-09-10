Дворы на улице Мира восстановили после ремонта тепловых сетей. По завершению реконструкции трубопровода, компания «Т Плюс» восстановила благоустройство на придомовых территориях.

Дворы на улице Мира восстановили после ремонта тепловых сетей. По завершению реконструкции трубопровода, компания «Т Плюс» восстановила благоустройство на придомовых территориях. Александр Кузнецов, заместитель главного инженера компании «Т Плюс»: После завершения всех строительно-монтажных работ, проведения приемо-сдаточных испытаний, гидравлической опрессовки, приступили к восстановлению благоустройства и выполнили работы по благоустройству данной внутридомовой территории. Кроме приведения дороги в