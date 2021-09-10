Чествовали лучших учителей и воспитателей под звуки оркестра. В новой школе № 46 микрорайона Коммунар вручили знаки отличия Министерства просвещения владимирским педагогам. У Натальи

Чествовали лучших учителей и воспитателей под звуки оркестра. В новой школе № 46 микрорайона Коммунар вручили знаки отличия Министерства просвещения владимирским педагогам. У Натальи Герасимовой, учителя начальных классов школы № 34, это не первая министерская награда. Четыре года назад она получила Почетную грамоту, а сейчас – высокое звание “Отличник просвещения”. Учитель посвятила детям 34 года,