Департамент архитектуры и строительства проводит внеплановую проверку компании «ИнтерСтройВладимир», которая занимается Фактическая степень готовности домов составляет 84,24%, хотя по ..

Департамент архитектуры и строительства проводит внеплановую проверку компании «ИнтерСтройВладимир», которая занимается Фактическая степень готовности домов составляет 84,24%, хотя по плану показатель должен достигать 98%. Это свидетельствует о несоблюдении графика и может привести к срыву сроков и появлению обманутых дольщиков.Застройщик намерен сдать пять корпусов. Один уже ввели в эксплуатацию в январе текущего года. По остальным объектам сроки сдвигаются. Среди причин называется рост цен на стройматериалы и сокращение их поставок.В одной из коробок с 2019 года ведутся отделочные работы. Подрядчик покинул площадку пятого корпуса.В ходе проверок чиновники выяснят необходимость включения МКД в список проблемных.«При наличии признаков департамент направит заявку в фонд защиты прав участников долевого строительства с целью привлечения федерального финансирования для завершения строительства», — сообщили в обладминистрации.