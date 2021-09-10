Артист Виктор Бычков поделился новостями.

АртистВиктор Бычковподелился новостями.Звезда фильма "Особенности национальной охоты" исериалов "Жуки", "Две девицы на мели" Виктор Бычков недавноотметил 67-летие. На пенсию знаменитость уходить не собирается, более того, сейчасактер хватается за любую работу.Много денег у знаменитости уходит на лечение жены – театральногорежиссера Полины Белинской. Два года назад избранницу актера сразил инсульт.С тех пор женщине требуется дорогостоящая реабилитация. "Хоть каждый день снимай штаны – и продавай", – сказал Виктор в свежем интервью.По словам Виктора Бычкова, когда его жену сразил удар, оночень испугался… за себя. Артист осознал, что может остаться один, потерятьлюбимую. "В такие моменты мы все становимся эгоистами", – рассуждает звезда"Особенностей национальной охоты". Бычков умолял высшие силысохранить жизнь его супруге. Отмолил. Белинская осталась жива, но у нееотнялась вся левая сторона.Виктор отметил, что инсульт не лишил Полину беглости ума ине повлиял на речь. С коммуникацией у жены знаменитости проблем нет. С недавнихпор Белинская может сама вставать и даже способна пройти с тростью несколькометров."Я радуюсь каждому ее маленькому успеху", -признается артист.О выздоровлении говорить еще рано, говорит Бычков. Он продолжаетвозить избранницу на лечебную физкультуру и в бассейн. В 2020 году жена актера начала учить английский. Дома Виктора и Полину поддерживает сын Добрыня, а также бабушка мальчика – теща артиста.Виктор Бычков с сожалением отметил, что в нашей стране инвалидам-колясочникамприходится туго – передвигаться по городу в кресле практически невозможно. Вэтом году Виктор и Татьяна пропустили Ночь музеев, хотя ранее постоянно посещали,– просто-напросто не смогли добраться.