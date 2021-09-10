В Москве активно развиваются онлайн-сервисы для родителей, теперь дистанционно можно не только записать ребенка в детский сад, но и оформить все необходимые документы.

В Москве активно развиваются онлайн-сервисы для родителей, теперь дистанционно можно не только записать ребенка в детский сад, но и оформить все необходимые документы.Сегодня в российской столице весь процесс оформления в детский сад доступен в дистанционном формате. Родители могут не только записать ребенка в дошкольное учреждение, но и собрать пакет необходимых документов онлайн.Вообще, для москвичей доступно очень много онлайн-сервисов. Например, родители могут пользоваться электронными услугами в сфере образования. Уже в следующем году власти планируют запустить электронное подписание документов на зачисление в первый класс.Председатель московского комитета государственных услуг Елена Шинкарук рассказала о развитии электронных сервисов в столице. Она подчеркнула, что власти развивают цифровые услуги в сфере образования, чтобы экономить время родителей."Уже несколько лет, например, заявление на запись в детский сад можно подать онлайн, но все последующие этапы – заключение договора с организацией и заявление о зачислении – приходилось оформлять очно. Теперь же весь процесс доступен онлайн, и у родителей освободится время на более важные вещи. В следующем учебном году планируется запустить эту возможность и по зачислению в первый класс", – отметила чиновник.Кроме того, с этого года мамы и папы малышей могут дистанционно оформить компенсацию частиродительской платы за посещение детского сада. Больше нет нужды лично посещать образовательное учреждение, достаточно просто заполнить специальное заявление на портале mos.ru.Кстати, если ребенок посещает кружки или секции, подведомственныегородскому департаменту образования и науки, родители могут не только подать заявление,но и заключить или расторгнуть договор с ними в электронном виде.