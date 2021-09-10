10.09.2021

2021-09-10 10:50:04

Перед выборами продажа оружия во Владимирской области будет ограничена

В преддверии выборов продажа оружия и патронов будет ограничена. Сегодня сотрудники Росгвардии провели в областном центре рейд. Оперативники проверили лицензированное оружие в магазинах, в подразделениях ЧОПа и у частных владельцев.



Михаил приобрел гладкоствольное ружье 10 лет назад. Мужчина рассказывает, что раз в год выбирается на охоту вместе с друзьями, такое хобби.



Михаил, житель г. Владимир:



- Во время охоты, когда открывается охота, приобретается лицензия и на основании лицензии, разрешения и, соответственно, документов уже езжу с друзьями охотиться



- На кого ходите?



- На утку.



И раз в год Михаила посещают сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, чтобы удостовериться в соблюдении правил хранения оружия. Нюансов много.



Александр Фролов, инспектор городского отдела лицензионно-разрешительной работы:



- Самое главное в проверке - обеспечение сохранности оружия. Чтобы доступ посторонних лиц был исключен. Особенно обращаем внимание на что? Во-первых, чтобы сейф. Соответственно, это и есть условия сохранности. Чтобы оружие лежало четко в нем, соответственно, если будут выявлены нарушения - составляется административный материал.



Просто приобрести винтовку тоже не так просто, сначала нужно пройти специальные курсы и медкомиссию, после проверки выдается лицензия и уже тогда можно приобретать травматическое, гладкоствольное, а затем и нарезное оружие.



Александр Агапов, владелец охотничьего магазина:



- В первую очередь, проверяем лицензию на приобретение какого-либо оружия.



Когда выдано. Лицензия выдается на срок до 6-ти месяцев. Она не должна быть просрочена и, соответственно, после проверки этих документов показываем интересующее покупателя оружие.



Во время массовых мероприятий, таких как День города и выборы, росгвардейцы проводят внеплановые рейды. Проверяются также магазины, в которых продают оружие и офисы частных охранных предприятий, вблизи мест проведения торжеств.



Сергей Крашенинников, инспектор городского отдела лицензионно-разрешительной работы:



- Осуществлялась проверка условий сохранности оружия. Техническая укрепленность оружейной комнаты, также проверялась проверка сигнализации на витринах. Как осуществляется сохранность оружия, выставочное на данных витринах. Документация. То есть проводилась проверка документов, на основании чего продается оружие.



В следующем году правила приобретения и хранения оружия ужесточаются. Изменения в федеральном законе налагают запрет на приобретение "огнестрела" для людей даже с погашеной судимостью за тяжкое преступление. Часть поправок уже вступили в силу.



Артем Яковенко, Егор Герасимов. «Вести-Владимир».