Девушка заказала вещи в популярной социальной сети, оплатила заказ, но так и не получила покупку.

30 августа в УМВД России по городу Владимиру обратилась 20-летняя местная жительница, сообщившая о совершенных в отношении неё противоправных действиях. Девушка рассказала, что в популярной социальной сети нашла информацию о продаже вещей. Выбрав нужные, заявительница сообщила об этом продавцу и перевела на указанный им счёт 6 000 рублей. Однако, в обозначенные сроки посылка так и не была доставлена.Уточнив обстоятельства произошедшего, сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, в результате которого установили, что предполагаемый злоумышленник находится за пределами Владимирской области.Через несколько дней оперативники УМВД России по городу Владимиру совместно с коллегами из регионального УМВД установили местонахождение злоумышленника. Им оказался 17-летний житель соседнего региона.Фигурант был доставлен во Владимир. В содеянном он сознался, пояснив, что создал сторонний аккаунт, где размещал объявления о продаже вещей, которых на самом деле у него не было.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).Полиция напоминает: чтобы не стать жертвами злоумышленников, следует придерживаться простых правил:Не используйте карты с основным своим финансовым капиталом для оплаты в сети Интернет.Совершайте покупки только на проверенных сайтах и у проверенных продавцов, о существовании которых можно узнать от друзей и знакомых, найти отзывы в сети Интернет и т.п. С осторожность относитесь к покупкам в социальных сетях.Прежде, чем что-либо приобрести на неизвестном вам сайте, проверяйте полную информацию о нем, поищите отзывы, почитайте форумы. Наведите справки о продавце, изучите отзывы о его работе и только после этого принимайте решение. Вас должна насторожить слишком низкая цена на товар, а также отсутствие фактического адреса или телефона продавца. В этом случае, скорее всего, хотят присвоить ваши деньги.Не торопитесь сообщать реквизиты карты. Ни одна организация, включая банк, не имеет право требовать ПИН-код и CVC-код. Для того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты или несанкционированном списании денежных средств, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка по номеру, указанному на карте.Если все же стали жертвами злоумышленников, как можно раньше предпримите меры для блокирования операций по вашим счетам и обратитесь в полицию.