Прокуратура установила, что Суздаль обслуживает только одна бригада скорой медицинской помощи местной ЦРБ. Хотя по штатному расписанию в учреждении предусмотрено 2 выездных общепрофильных

Прокуратура установила, что Суздаль обслуживает только одна бригада скорой медицинской помощи местной ЦРБ. Хотя по штатному расписанию в учреждении предусмотрено 2 выездных общепрофильных бригады медиков, сообщает надзорное ведомство. Однако с октября 2020 года по настоящее время население обслуживает одна бригада по причине кадрового дефицита. \сообщает прокуратура области\ В итоге межрайонный прокурор направил в суд исковое