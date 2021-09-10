Владимирский театр драмы ожидает “масштабная реновация”. Предварительная стоимость ремонта театра – 844 миллиона рублей. Сейчас проект восстановления проходит госэкспертизу,

Владимирский театр драмы ожидает “масштабная реновация”. Предварительная стоимость ремонта театра – 844 миллиона рублей. Сейчас проект восстановления проходит госэкспертизу, сообщил директор “Облстройзаказчика” Дмитрий Грибов. В фойе драмтеатра губернатор региона Владимир Сипягин провел совещание, на котором показали новый дизайн интерьеров, а также обсудили планы по созданию “современного, интересного и содержательного культурного пространства внутри театра и вокруг