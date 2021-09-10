На встрече с жителями Москвы Сергей Собянин рассказал, как принимаются решения о вводе и отмене санитарных ограничений в условиях коронавируса.

На встрече с жителями Москвы Сергей Собянин рассказал, как принимаются решения о вводе и отмене санитарных ограничений в условиях коронавируса.Вот уже полтора года столичным властям в условиях пандемии коронавируса приходится круглосуточно и ежечасно контролировать ситуацию в городе. Мэрии удается своевременно вводить ограничения и смягчать их. Как только становится возможным сделать жизнь москвичей комфортнее, власти делают это.Мэр Москвы Сергей Собянин регулярно проводит встречи с жителями, недавно он рассказал им о логике введения и отмены ограничений из-за пандемии коронавируса. "Нас постоянно обвиняют в том, что в угоду политике отменяем что-то или вводим какие-то меры", – подчеркнул градоначальник.Меж тем, главным фактором при принятии решений является, конечно, график заболеваемостиCOVID-19. Властям приходится вводить санитарные ограничения, когда происходит рост числа заразившихся, в ином случаем лишние меры защиты отменяются. И здесь уже не до критики.Понятно, что гражданам могут не нравиться ограничения или, наоборот, их отсутствие, но если оперативно не реагировать на изменение ситуации, последствия могут быть удручающими. Если не бороться с инфекцией, то она может парализовать работу бизнеса ивсех городских систем, в том числе, здравоохранения – поликлиники и больницы перестанут справляться с потоком заболевших.Собянин во время встречи показал москвичам графики заболеваемости в разные периоды времени и подробно объяснил, как столичные власти действовали в каждом конкретном случае. Например, весной прошлого кода, когда коронавирус только пришел в Москву, главной задачей было не допустить перегрузки клиник, чтобы не повторять печальный опыт многих европейских городов.Конечно, из-за санитарных ограничений начала страдать экономика, но при первой же возможности запреты были смягчены. Мэрии удалось найти баланс между спасением экономики и защитой здоровья москвичей. Однако, сильным ударом для города оказался новый, более агрессивный и заразный штамм "дельта".Чтобы минимизировать негативные последствия, в Москве пришлось ввести обязательную вакцинацию для тех, кто чаще всего контактирует с людьми, – работников сферы обслуживания, торговли, здравоохранения и образования. Спасти ситуацию удалось и благодаря введению QR-кодов.Сегодня власти Москвы уже научились прогнозироватьвсплески коронавируса. Городская система здравоохранения находится наготове на тотслучай, если придется разворачивать дополнительные койки. Даже когда в столицефиксируются пиковые значения заболеваемости, каждый москвич может получитьнеобходимую медицинскую помощь.