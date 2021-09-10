Юным и взрослым участникам движения напоминают, что игнорирование требований ПДД может привести к трагическим последствиям.

В рамках акции «Внимание! Дети!» сотрудники полиции продолжают проводить мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.В Петушинском районе инспекторы ГИБДД беседуют со школьниками и дошколятами на тему безопасности по дороге «Дом-школа-дом», напоминая о том, как важно знать все дорожные знаки на этом пути и соблюдать их требования.Отвечая на вопросы полицейских, ребята рассказали, как обезопасить себя в темное время суток, используя световозвращающие элементы на верхней одежде.Отдельной темой встал вопрос использования ремней безопасности водителями и пассажирами транспортных средств.До старшеклассников довели информацию об аварийности, акцентировав внимание на соблюдении правил управления мотоциклами, квадроциклами мопедами.Также сотрудники полиции провели рейдовые мероприятия по профилактике аварийности с участием несовершеннолетних пешеходов.В Гороховецком районе акцию поддержали члены народной дружины. При проведении мероприятий с воспитанниками детских садов использовались возможности мобильного городка, который имитирует дорожную сеть с наличием знаков, разметки и светофоров.Аналогичные мероприятия проведены и в Коврове.Воспитанники одного из детских садов вместе с сотрудниками полиции проследовали до ближайшей школы. Ребята со стороны наблюдали за пешеходами, осуществляющими переход проезжей части, отмечая, что одни спешили и перебегали дорогу по пешеходному переходу, другие пересекали проезжую часть в неустановленном месте, а третьи, не обращая внимание на автомобили, переходили дорогу, отвлекаясь на телефон. Полицейские отметили, что каждая подобная ситуация может закончиться трагически.Мероприятия в рамках акции «Внимание! Дети!» проходят и в других районах области.