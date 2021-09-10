Похищенное транспортное средство, стоимостью 300 тысяч рублей, фигуранты планировали продать.

В результате успешно проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОУР ОМВД России по Судогодскому району во взаимодействии с коллегами из УУР УМВД России по Владимирской области задержали подозреваемых в совершении кражи мотоцикла.Сообщение о пропаже транспортного средства поступило в полицию в конце августа. Собственник, житель Судогды, пояснил полицейским, что мотоцикл хранился в запертом гараже.Сумма причиненного ущерба составила 300 000 рублей.При осмотре места происшествия полицейские обнаружили следы взлома замка. В ходе дальнейшей работы были изучены записи с камер видеонаблюдения, запечатлевших злоумышленников.Уже через несколько дней личности фигурантов и местонахождение похищенного были установлены.Подозреваемые, 18 и 22-летний местные жители, спрятали мотоцикл в лесу, планируя в дальнейшем продать его.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району в отношении фигурантов возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».Похищенное имущество изъято.В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.