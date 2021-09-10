Суздальская прокуратура обязала районную больницу организовать работу двух бригад скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Владимирской областной прокуратуры. В ходе проверки ..

Суздальская прокуратура обязала районную больницу организовать работу двух бригад скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Владимирской областной прокуратуры.В ходе проверки медучреждения выяснилось, что по штатному расписанию предусмотрено две выездных общепрофильных бригады. С октября 2020 года район обслуживает одна.Прокурор направил в суд иск о необходимости трудоустроить дополнительных специалистов, который был удовлетворён. Решение суда вступило в законную силу и находится на исполнении.Казалось бы, штатный пресс-релиз, но если разобраться, то ведомство теперь может проверить все больницы региона и через суд обязать их укопмлектовать штат медиков. Прецедент весьма интересный. Дело за малым – подсчитать нормативную нехватку врачей и фельдшеров, настрочить заявлений в прокуратуру, ждать пока Фемида заставит главврачей принять на работу несколько сотен докторов. Отличный лайфхак для других регионов и государства в целом. Занавес.