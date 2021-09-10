Регион подал в Минпросвещения заявку на участие в федеральной программе.

Владимирская область подала в Минпросвещения заявку на капитальный ремонт трёх школ. Средства будут выделены в рамках получения регионом инфраструктурных кредитов на модернизацию системы образования.В список учреждений вошла ковровская коррекционная школа-интернат для глухих, слабослышащих и позднооглохших детей, Ковровская Гимназия №1 им А.Н. Барсукова и школа №13 в Гусь-Хрустальном.Напомним, что по федеральной программе за два года будет отремонтировано 3000 школ по всей стране. В комплекс работ войдёт не только реконструкция зданий и помещений, но и их внутреннее оснащение и обеспечение современным оборудованием.Всего 33-му региону в качестве инфраструктурных кредитов