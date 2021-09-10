Огнеборцам удалось отстоять одну из квартир деревянного жилого дома. ЧП произошло вечером 9 сентября. На улице Набережной загорелось деревянное здание – горела одна из квартир в

Огнеборцам удалось отстоять одну из квартир деревянного жилого дома. ЧП произошло вечером 9 сентября. На улице Набережной загорелось деревянное здание – горела одна из квартир в двухквартирном доме. Для тушения пожара огнеборцы сформировали звено газодымозащитной службы. Пожарные не дали пламени распространиться по всему дому и ликвидировали возгорание на 8 квадратных метрах. Обошлось без пострадавших. Сгорела