Владимир Путин посмертно присвоил ему звание героя России.

В 16.00 в память о погибшем министре МЧС Евгении Зиничеве пожарно-спасательные подразделения Владимирской области включили сирены. Об этой акции сообщили в пресс-службе ведомства.Евгений Николаевич родился в 1966 году в Ленинграде. После службы в армии с 1987 по 2018 годы работал в органах госбезопасности. На пост главы МЧС его назначили в 2018 году.Он трагически погиб 8 сентября во время учений в Норильске. Босившись на помощь упавшему с обрыва режиссёру Александру Мельнику, Евгений Зиничев разбился о камни.Прощание с министром состоялось 10 сентября. Владимир Путин посмертно присвоил ему звание героя России.