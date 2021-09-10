Жители Судогды хранил мотоцикл в запертом гараже, но его легко удалось взломать двум молодым парням. Собственник спортбайка обратился в полицию. Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.

Жители Судогды хранил мотоцикл в запертом гараже, но его легко удалось взломать двум молодым парням. Собственник спортбайка обратился в полицию. Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей. Правоохранителям удалось установить маршрут движения злоумышленников по камерам видеонаблюдения. Через несколько дней личности угонщиков и их местоположение были установлены. Ими оказались двое молодых людей 18-ти и 22-х лет. Выяснилось,