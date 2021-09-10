Больница получила четыре новых аппарата.

За лето Владимирский областной клинический онкологический диспансер получил четыре единицы современного медицинского оборудования: два передвижных рентгеновских аппарата, четырёхканальный коагулометр и лабораторную центрифугу. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.«Передвижной рентгеновский цифровой аппарат позволяет оперативно оценить состояние пациента, не транспортируя его в кабинет. Другое важное преимущество - минимальная лучевая нагрузка при диагностике заболеваний», - рассказывают в обладминистрации.Коагулометр, он же анализатор гемостаза, используется для исследования уровня свертываемости крови. Устройство помогает медикам снизить риски негативных последствий после оперативного вмешательства.Лабораторная центрифуга необходима для разделения веществ по плотности и консистенции. В частности, она помогает анализировать биологические жидкости человека – кровь, мочу или лимфу.«До конца года арсенал онкодиспансера пополнится магнитно-резонансным томографом, аппаратом для проведения брахитерапии, ИВЛ-ами и микроскопами», - уточнили в депздраве.В прошлом году больница получила 26 единиц медицинского оборудования на общую сумму 409,5 млн рублей.В 2021 году региональная онкологическая служба обновит оборудование ещё на 200 млн рублей. В течение пяти лет в учреждении появится 146 единиц – от ангиографов, магнитно-резонансных томографов и лазерных хирургических комплексов до аппаратов УЗИ экспертного класса и эндовидеоскопических комплексов.