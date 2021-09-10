Мерой поддержки воспользовались более 19 тысяч родителей.

Во Владимирской области за 8 месяцев 2021 года более 19 тысяч семей получили выплаты на детей. Общая сумма субсидий составила 1,5 млрд рублей.На первого ребёнка предоставляется ежемесячное пособие в размере 11 294 рубля. Аналогичная сумма положена на третьего и последующих детей до достижения трёхлетнего возраста.Кроме того, с января по сентябрь в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» больницы выдали владимирцам, испытывающим трудности с зачатием ребёнка, 597 направлений на выполнение экстракорпорального оплодотворения.