Начался завершающий этап работ.

Во Владимире начался завершающий этап строительства новой дорожной развязки, которая соединит улицы Чапаева и Сперанского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.«Вдоль проезжей части устанавливают барьеры и перила, готовится монтаж опор уличного освещения, подрядчик приступил к благоустройству территории. Внутри кольца и параллельно с тротуарами будут разбиты газоны», - уточняют в горадминистрации.Работы планируется сдать до 31 октября. На следующей неделе СК «Трасса» приступит к укладке финишного слоя асфальта, установит знаки.Новая четырёхполосная дорога поспособствует равномерному распределению транспортных потоков в микрорайоне 8-ЮЗ, а также снизит нагрузку на улицу Пугачёва.На Чапаева-Сперанского предусмотрено устройство трёх нерегулируемых пешеходных переходов: от дома № 1 по улице Сперанского до дома № 3 по улице Василисина; от дома № 6 до дома № 8 по улице Василисина; в районе дома № 8 «Б» по улице Василисина. В районе Сперанского-1 будет обустроен островок безопасности.