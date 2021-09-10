Во Владимире завершается реконструкция теплосетей на 14 участках. Комиссия по благоустройству Владимира проверила качество работ по восстановлению ландшафта на улицах Мира и Труда. Новые ..

Во Владимире завершается реконструкция теплосетей на 14 участках. Комиссия по благоустройству Владимира проверила качество работ по восстановлению ландшафта на улицах Мира и Труда.Новые коммуникации проложены бесканальным способом с применением труб в пенополиуретановой изоляции с гарантийным сроком эксплуатации 25 лет. Контроль за состоянием трубопровода осуществляется дистанционно.«На этом участке было восстановлено более 1700 квадратных метров газонов, 48 квадратных метров тротуара и 790 квадратных метров дорог», - рассказал заместитель главного инженера Владимирских тепловых сетей Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Кузнецов.Главный специалист отдела по благоустройству городского управления ЖКХ Антон Новицкий отметил, что работы выполнены в соответствии с требованиями. Члены комиссии и жители близлежащих домов высказали ряд незначительных замечаний, которые будут оперативно устранены.Напомним, что в рамках программы «Re: Конструкция 2021» в областном центре переложат порядка 19 километров труб, на эти цели потратят 450 млн рублей.