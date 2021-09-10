Во Владимире завершается реконструкция теплосетей на 14 участках. Комиссия по благоустройству Владимира проверила качество работ по восстановлению ландшафта на улицах Мира и Труда.
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Во Владимире завершается реконструкция теплосетей на 14 участках. Комиссия по благоустройству Владимира проверила качество работ по восстановлению ландшафта на улицах Мира и Труда.
Новые коммуникации проложены бесканальным способом с применением труб в пенополиуретановой изоляции с гарантийным сроком эксплуатации 25 лет. Контроль за состоянием трубопровода осуществляется дистанционно.
«На этом участке было восстановлено более 1700 квадратных метров газонов, 48 квадратных метров тротуара и 790 квадратных метров дорог», - рассказал заместитель главного инженера Владимирских тепловых сетей Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Кузнецов.
Главный специалист отдела по благоустройству городского управления ЖКХ Антон Новицкий отметил, что работы выполнены в соответствии с требованиями. Члены комиссии и жители близлежащих домов высказали ряд незначительных замечаний, которые будут оперативно устранены.
Напомним, что в рамках программы «Re: Конструкция 2021» в областном центре переложат порядка 19 километров труб, на эти цели потратят 450 млн рублей.