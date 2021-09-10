Планируется уничтожить почти 400 голов.

В Белом доме прошло внеочередное заседание областной противоэпизоотической комиссии. Причиной послужили восемь очагов африканской чумы свиней, которые зарегистрированы во Владимирской области.«Два – в фермерских хозяйствах Камешковского района. Шесть – в личных подворьях Камешковского, Петушинского, Селивановского и Муромского районов, а также во Владимире», - уточнили в департаменте ветеринарии.Во всех случаях на территории, где выявлена инфекция, вводился карантин.«Фермерам компенсировали изъятие 276 свиней. Общая сумма выплат составила более пяти миллионов рублей. В Муромском районе изъяли ещё 92 особи общей массой 11,5 тонн. В Камешковском районе планируется забрать 300 голов. На возмещение ущерба потребуется ещё 11,3 млн рублей», - рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Источником заражения признано несанкционированное использование заражённых отходов переработки мяса неизвестного происхождения. В отдельных случаях выявлено нарушение ветеринарных правил содержания и продажи парнокопытных. Причины вспышек АЧС в Селивановском и Муромском районах не установлены.По итогам совещания чиновники решили создать рабочую группу. В неё войдут представители местных властей, Россельхознадзора и департамента сельского хозяйства. Она займётся предотвращением возникновения очагов болезни.