На четыре меньше, чем накануне. Суточный прирост снова на спаде. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе 50 870. В лидерах по приросту по-прежнему

На четыре меньше, чем накануне. Суточный прирост снова на спаде. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе 50 870. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 32 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла + 38. Всего с начала пандемии в областном центре уже 11 718 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: