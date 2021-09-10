Она защитит владимирцев от четырёх штаммов гриппа.

Во Владимирскую область поступило 84 тысячи доз вакцины «Ультрикс квадри». Она позволяет защититься от четырёх штаммов гриппа. Всего в регион поставлено 140 тысяч инъекций препаратов, которые защитят владимирцев от сезонных инфекций. Об этом сообщила представитель Роспотребнадзора Дарья Никитина.«Началась осень, собраны детские и трудовые коллективы, каждый со своей вирусной нагрузкой. Уже регистрируется превышение эпидпорогов. Известно, что при одновременном заражении гриппом и коронавирусом заболевания протекают в более тяжёлой форме. Растёт риск осложнений и летальных исходов. Вакцинация от гриппа и Covid-19 позволяет минимизировать эти риски», – подчеркнула она.При этом интервал между иммунизациями должен составлять не менее месяца.«Вакцинация показана всем группам населения, начиная с шестимесячного возраста и до глубокой старости. Иммунитет формируется в течение 2-4 недель» – резюмировала Дарья Никитина.