Потенциал российского рынка первичных размещений (IPO) очень высокий, однако для того, чтобы он был реализован, необходим комплексный подход как со стороны регуляторов, так и со стороны ..

Потенциал российского рынка первичных размещений (IPO) очень высокий, однако для того, чтобы он был реализован, необходим комплексный подход как со стороны регуляторов, так и со стороны участников рынка, считает Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.«Регуляторные меры, различные виды стимулирования, развитие финансовой грамотности – все эти меры необходимо направить на развитие российского рынка IPO. При этом надо учитывать, что проблема развития рынка первичных размещений в России очень глубокая, и ее надо решать комплексно. По-другому просто не получится. Нужно задействовать все возможные рычаги, например, как это было сделано при запуске ИИС», - отмечает Владимир Потапов.По мнению главы ВТБ Капитал Инвестиции, в России есть перспективные кандидаты на IPO, есть первоклассная инфраструктура, и необходимо приложить все усилия, чтобы российские компании размещались на внутреннем рынке.«Наиболее активно в настоящее время на рынок IPO выходят компании новой экономики, то есть эмитенты с высоким потенциалом роста капитализации. Печально, что большинство из них размещаются на зарубежных площадках. В результате на росте российских компаний зарабатывают иностранные хедж-фонды, а не российские инвесторы», - подчеркнул Потапов.«Если мы реализуем только часть мер, эффекта не будет. Можно все сделать правильно, но не дать, например, возможность торговать бумагами сразу после IPO, и не получить желаемого результата», - добавил он.