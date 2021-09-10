Оперативный штаб обнародовал свежую статистику по ситуации с коронавирусом в России.

Оперативный штаб обнародовал свежую статистику по ситуации с коронавирусом в России.За минувшие сутки число людей, которые заразились в России ковидом, возросло на 18 341 человек. Одновременно с этим увеличился и счетчик выздоровевших – их стало на 17 121 больше. За это же время было зафиксировано 789 летальных исходов.Больше всего новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано, по традиции, в Москве – 1566. В Санкт-Петербурге эта цифра оказалась немногим меньше – 1504 пациентов. На третьем месте антирейтинга российских регионов по числу заболевших осталась Московская область, где выявили 585 заболевших.В общей сложности ща все время наблюдений в России было выявлено 7 102 625 случаев заражения ковидом. Также в статистике содержатся данные о 6 357 272 выздоровлениях. Летальных исходов зафиксировано 191 165.В России сохраняется тенденция на постепенное снижение числа больных ковидом, однако говорить о победе над болезнью еще рано. Более того, эксперты предупреждают, что возможна новая волна заболеваемости.Избежать развития ситуации по худшему сценарию возможно. Поможет этому активная кампания по вакцинации. Уже сейчас многие получили прививки от коронавируса. Специалисты считают, что озаботиться их получением должны все граждане без противопоказаний.