Экстремально похудевшая Полина Гагарина любит плотно покушать. Долго стоять у плиты – не ее история. Она дала простой рецепт ужина, который каждому по зубам.

Экстремально похудевшая Полина Гагарина любит плотно покушать. Долго стоять у плиты – не ее история. Она дала простой рецепт ужина, который каждому по зубам.После "Фабрики звезд" Полина Гагарина стала тощая как скелет."Ест и не толстеет", — удивляются поклонники. Идут годы, а лишний вес обходит знаменитость стороной. Тем не менее певица за обе щеки уплетает любимые лакомства, если есть такая возможность. Рецепт ужина звезды очень простой, а блюдо весьма калорийное.ИнгредиентыЗамороженные вареники с картофелем — 1 упаковка;Лук репчатый — 1 штука;Шампиньоны — 3-4 штуки;Сыр — 50 граммов;Вода питьевая— 100 мл;Соль;Растительное масло;Зелень.Способ приготовленияПогружаем 1/2 упаковки вареников в стеклянную форму для запекания и оставляем в стороне. Лук чистим, крошим полукольцами и обжариваем на раститетельном масле на слабом огне. В ту же сковороду добавляем грибы. Полина Гагарина предпочитает резать шампиньоны либо "колесиками", либо на четвертинки.Пока все это готовится, сыр измельчаем на крупной терке — это будет финальная посыпка блюда. Далее лук с грибами размещаем слоем поверх вареников, а сверху кладем остаток полуфабрикатов из пачки.Солим, все слои покрываем сыром, наливаем у края формы воду и ставим емкость в духовку. Запекаем блюдо 15 минут при температуре 200 градусов. Готовый ужин посыпаем зеленью и наслаждаемся. Полина Гагарина советует рецепт каждому — не пожалеете!