Голливудская дива Памела Андерсон покорила миллионы людей своей грудью и белокурой шевелюрой. Спустя три десятка лет секс-бомба выглядит иначе.

Голливудская дива Памела Андерсон покорила миллионы людей своей грудью и белокурой шевелюрой. Спустя три десятка лет секс-бомба выглядит иначе.Телесериал "Спасатели Малибу" выходил на экраны достаточно долго — с 1989 по 2001 год. Когда он только появился, как гром среди ясного неба взлетела популярность Памелы Андерсон. Фигуристая блондинка в купальнике стала едва ли не эталоном женской красоты и мечтой миллионов мужчин.Мужья втайне от жен хранили в тумбочках плакаты, календари и вырезки из журналов с изображением голливудской дивы. А холостяки млели, представляя любовные связи с известной красоткой. Своим видом актриса возбуждала умы поклонников и казалась совершенной.С начальных серий "Спасателей Малибу" в общей сложности прошло 30 лет. Артистка не стесняется возрастных изменений, так как умело скрывает недостатки и удачно подчеркивает достоинства. Самое время определить, как изменилась секс-бомба Памела Андерсон за долгие годы. Сравним фото "до" и "после".В 2022 году папарацци сняли актрису в автомобиле. Выглядела она свежей и подтянутой, будто время над ней не властно. Однако черты лица звезды выглядят другими: еще более миниатюрный нос, раскосые глаза, тонкие губы и давно вышедшие из моды брови-ниточки.Памела Андерсон молодится, как и многие ее ровесницы. Стоит признать: у нее это прекрасно выходит, хотя без пластики и косметологии явно не обошлось. Сейчас звезде фильма "Спасатели Малибу" уже 55, а она по-прежнему выглядит красиво.