Опытный врач без труда определил диагноз Примадонны российской эстрады. Алла Пугачева сильно изменилась, что заметно не вооруженным глазом.

Опытный врач без труда определил диагноз Примадонны российской эстрады. Алла Пугачева сильно изменилась, что заметно не вооруженным глазом.В беседе с "Дни.ру" стоматолог Давид Григорян рассказал о тайных ухищрениях певицы. Он взглянул на старые и новые кадры звезды, чтобы определить трансформацию, и был поражен. Стало ясно: Примадонна ушла гораздо дальше стандартного ухода за зубами. По словам профессионала, Алла Пугачева улучшила свою улыбку, прибегнув к нескольким манипуляциям."У королевы поп-музыки была диастема и десневая улыбка, при которой открывается больше двух миллиметров верхней десны", — объяснил диагноз звезды специалист. Эксперт отметил, что такого рода патология решаема. Причем исправить этот недостаток внешности можно несколькими способами."При полном зубном ряде с наличием всех зубов правильный метод — ортодонтическое лечение с последующей вестибулярной пластикой и реставрацией всех зубов винирами или коронками. Также мы не исключаем вариант с тотальной реконструкцией всей челюсти имплантатами и реставрацией коронками. Судя по фото, верхняя челюсть выдвинута вперед, это подтверждает наши оба варианта", — раскрыл секрет Аллы Пугачевой врач.Напомним, что визуальное преображение Примадонны анализируют медицинские специалисты разных областей. Так, недавно к лицу артистки присмотрелся пластический хирург. Он полагает, что у звезды был при подтяжке лица. По мнению медика, Аллу Пугачеву портит изъян в области рта.