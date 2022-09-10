По народному календарю 10 сентября 2022 года отмечается день Анны и Саввы Скирдников.

По народному календарю 10 сентября 2022 года отмечается день Анны и Саввы Скирдников.ИСТОРИЯВ этот день на Руси крестьяне завершалась жатва хлеба. Люди вывозили с полей последние снопы и складывали их в скирды. Все торопились поскорее убрать урожай и траву, так как уже шли дожди, и скоро ожидались холода и ненастье. Именно поэтому так и называется этот праздник – Скирдники. Святая Анна считается покровительницей девочек и женщин с таким же именем. Она является единственной женщиной Нового Завета, которая названа пророчицей. Преподобный чудотворец Савва Крыпецкий появился на свет и принял иночество не в России (по одной из версий — в Сербии, по другой на Афоне). Святой проповедовал христианство и творил чудеса.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 10 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДАВ этот день, согласно приметам, не принято заниматься земельными работами (уборка урожая не входит в это). Также запрещалось наводить порядок дома, заниматься грязной работой.Не стоит в этот праздник вспоминать былые обиды. Все плохое нужно было забыть, иначе горе умножится. Люди старались простить своих обидчиков и не поминать их лихом. Люди верили, что тогда жизнь наладится, и начнется белая полоса, полная сюрпризов и хороших событий.Нельзя в этот день посещать ярмарки и выставки и тратить там свои последние накопления. Считалось, что такие действия непременно повлекут за собой еще большие финансовые проблемы. Торговцам запрещалось приходить на работу с пустыми руками.По народным наблюдениям, нельзя идти дальше, если дорогу перейдет теща. Такой путь будет бесполезным и принесет лишь проблемы. Вообще встречать тещу в этот день не стоило, это было плохим знаком.ПРИМЕТЫЕсли в этот праздник верх березы пожелтел, жди ранней весны. Если листья желтеют снизу, значит зима будет затяжная.Если на дворе стоит сухая и теплая погода, зима настанет нескоро. Такой же прогноз как правило в том случае, если перелетные птицы все еще не улетели.Если год богат урожаем орехов и желудей, значит будет богатый урожай озимых.