Почему мы так любим фокусы? Потому что происходит чудо, которое хочется разгадать. Вот только как ...

Почему мы так любим фокусы? Потому что происходит чудо, которое хочется разгадать. Вот только как это сделать? На сеанс магии приглашает Александр Сыпченко.Филигранная техника, ловкость рук и никакого мошенничества. Иллюзионист Михаил Андреев начал свою магическую карьеру несколько лет назад. Со временем хобби стало настоящей профессией, теперь в его арсенале десятки эффектных карточных фокусов и даже ментальная магия, то есть чтение мыслей.Главное в работе со зрителями, признается Михаил, поддерживать непрерывный контакт. Многие его фокусы действительно производят эффект "ВАУ"Разглядеть секрет хорошего фокуса простому зрителю невозможно. Настоящие иллюзионисты своих тайн никому не раскрывают. Магия живет там, где в нее верят.Индивидуальный подход есть к каждому зрителю, важен конечный результат. Эмоции. Восторг, смех или удивление.Произвести впечатление может даже банальный кубик Рубика, собранный за несколько десятков секунд.Михаил Андреев, иллюзионист:-Эмоции абсолютно разные, это вообще зависит от того где ты выступаешь, если я выступаю на улице то естественно у людей первая реакция, это такое недоумение, подошел человек, непонятно кто и обычно надо разговаривать с людьми, начинаешь им показывать фокусы и уже конечно восторг потом и реакции классные.Своим учителем Михаил Андреев считает знаменитого американского иллюзиониста Дэвида Блейна. Он давно доказал, что самые смелые мечты могут стать реальностью. Многие фокусы Блейна - по настоящему экстремальные и опасные.Михаил Андреев, иллюзионист:-Его харизма меня очень впечатляет, он меня собственно и вдохновляет, смотрю его видео, как он показывает это, в целом он показывает на улице, обычным людям, тоже у него такие видео есть и меня это очень вдохновило и стараюсь стремиться к нему.Границы, они в голове,таков девиз Михаила. Всё в руках человека и ему многое под силу. Такой подходне только помогает придумывать новые интересные фокусы, но и добиватьсяпризнания. Александр Сыпченко, Егор Герасимов Вести-Владимир