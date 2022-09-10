К середине второго дня досрочных выборов Губернатора Владимирской области явка избирателей...

К середине второго дня досрочных выборов Губернатора Владимирской области явка избирателей составила 15,81%10 сентября, по данным регионального Избиркома на 15:00, проголосовали 172 447 жителей региона. Явка составила 15,81%.Избирательные участки закроются в 20:00. Люди, которые не могут посетить избирательный участок по уважительным причинам, смогут проголосовать на дому. Для этого нужно обратиться в свою участковую избирательную комиссию. Это можно сделать как устно (по телефону), так и письменно. Заявки принимаются до 14.00 часов 11 сентября.