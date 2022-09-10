ЧП произошло на участке замены теплотрассы.

В Кольчугино Владимирской области 9 сентября под землю ушел КамАЗ. ЧП произошло на улице Добровольского, где сейчас идут работы по замене теплотрассы, сообщает паблик «Подслушано Кольчугино»По словам очевидцев, грузовик стоял на дороге, а экскаватор загружал в его кузов землю и ветки. Внезапно огромная машина стала уходить под землю. Место ЧП сразу оградили, на место прибыли аварийные службы и глава администрации района Алексей Андрианов.Вытаскивали грузовик с помощью крана. Осложняли операцию по спасению КамАЗа трубы теплотрассы, проходящие над местом аварии. Но все прошло успешно.