Иван Ургант и Дмитрий Нагиев снизили цены на мероприятия, чтобы не остаться без работы.

Иван Ургант и Дмитрий Нагиев снизили цены на мероприятия, чтобы не остаться без работы.Наступила осень. Обеспеченные граждане вернулись с отдыха народину, и в России начался сезон свадеб. Однако в новых политических реалияхмногим звездам пришлось пойти на уступки клиентам, чтобы вовсе не остаться безденег. Особой популярностью сегодня пользуются выпускники проекта"Голос", которые готовы выступать на корпоративах за 100-300 тысячрублей, поэтому их именитым коллегам приходится умерить аппетиты.Популярный телеведущий Иван Ургант раньше"зарубал" на свадьбах порядка четырех миллионов рублей, а сейчасготов уступить до трех или даже двух с половиной – все зависит от условийвыступления. На аналогичный шаг пришлось пойти и Дмитрию Нагиеву. По словам егоменеджера, как правило, артист берет половину суммы предоплатой, оставшиеся 50%клиент платит на месте, но до выхода на сцену. Столько же берет юморист ГарикХарламов.Журналист Андрей Малахов, напротив, на уступки несоглашается. Более того, он предпочитает сам выбирать себе клиентов. Звездаголубых экранов не просто не снижает цену корпоратива, но и отказывается отнекоторых мероприятий. При этом шоумен остается одним их самых востребованныхведущих. Его чек начинается от 3,5 миллионов рублей. Столько же требует завечер звезда "Дома-2" Ксения Собчак.Гораздо хуже обстоят дела у певца Валерия Меладзе. По даннымгазеты "Комсомольская правда", от его выступлений началиотказываться, причем, даже клиенты, внесшие предоплату. Одна из важных причинрасхождение политических взглядов.Ситуация с некогда популярным юмористом Максимом Галкинымвообще мистическая. Ходят слухи, что он выступает на закрытых мероприятиях вРоссии, хотя официально комик не возвращался на родину. Однако менеджер одногоизвестного свадебного агентства уверен, что шоумен готов прилететь радимероприятия хоть на частном борту клиента.Кстати, популярностью у обеспеченных граждан до сих порпользуется королева русского шансона Любовь Успенская. Исполнительница хитов"Карусель", "Пропадаю я", "Горький шоколад" идругих просит за вечер от двух миллионов рублей. За аналогичную сумму готовывыступать Егор Крид и Наташа Королева.Не менее популярен сегодня и чемпион Высшей лиги КВН,ведущий проекта "Маска" на НТВ Вячеслав Макаров. Артист совсемнедавно ворвался в мир дорогих корпоративов, но уже просит за выступление отполутора миллионов рублей. Для сравнения, Джиган и Стас Костюшкин берут завечер на 500 тысяч меньше.