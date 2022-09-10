Звезду шоу Дом-2 Анастасию Кочервей нашли мертвой в реке.

Звезду шоу "Дом-2" Анастасию Кочервей нашли мертвой в реке.Тело красавицы-блондинки оказалось настолько изуродовано, что родители до сих пор не могут ее опознать. Скорее всего, для того, чтобы точно установить личность погибшей, придется проводить генетический тест.В Сети тут же разлетелись слухи о том, что звезда "Дома-2" на самом деле занималась обслуживанием мужчин за деньги, а также незадолго до смерти восстановила девственность. Безусловно, эта информация ранит тех, кто был близок с Анастасией Кочервей.Блогер Наида Нова Кому предположила, кому выгодно могут быть выгодны слухи и противоречивые версии смерти звезды "Дома-2". Она считает, что в первую очередь в этом заинтересованы издания, которые живут за счет ярких заголовков, а также люди, желающие "хайпануть". "Хайп важнее своих моральных принципов", – уверена собеседница "Дни.ру".Блогер назвала предполагаемые причины смерти. По мнению Наиды Новы, пока еще не ясно, что же на самом деле случилось с несчастной Анастасией Кочервей, поэтому по Сети и гуляют самые дикие предположения о девушке."Внимание заколочено на любой информации о ее гибели, неизвестно, было ли это убийство, несчастный случай или же она наложила на себя руки. Многим интересны подробности ее жизни, ведь это хоть как-то поможет сформировать примерный вариант того, что с ней могло произойти", – говорит блогер.При этом Наида Нова считает, что на фоне повышенного интереса многие люди принялись писать и говорить то, что может не являться правдой во благо своих рабочих интересов."Но, думаю следственные органы разберутся в этом вопросе, и рано или поздно люди узнают правду", – подытожила Наида Нова.