10 сентября православная церковь вспоминает преподобных Моисея Мурина, Савву Крыпецкого и праведную...
10 сентября православная церковь вспоминает преподобных Моисея Мурина, Савву Крыпецкого и праведную Анну Пророчицу.
В этот день завершалась последняя жатва хлебов. С полей вывозили снопы, которые складывали в скирды – отсюда и название праздника, Скирдники. Крестьяне торопились убрать хлеб до наступления ненастья и холодов.
Что нельзя делать 10 сентября 2022 года?
Нельзя рассказывать о плохих снах до заката, иначе можно навлечь финансовые трудности.
Женщинам запрещается выполнять любую работу на земле и заниматься домашними делами, поскольку это может привести к ссорам с родными.
Не стоит ходить в лес - можно заблудиться.
Не следует вспоминать старые обиды. Нужно забыть всё плохое и простить своих обидчиков, в противном случае в жизни наступит черная полоса.
Нельзя ходить на ярмарку с последними деньгами. Нарушителю запрета грозят серьезные проблемы со здоровьем.
Народные приметы:
На закате небо красное – к ненастной погоде
Гуси и журавли не спешат улетать – стужа наступит не скоро и зима будет мягкой
Если в лесу много рябины – осень будет дождливой, а если мало – сухой
Стоит теплая и сухая погода – зима будет поздней
Идет дождь с грозой – осень будет теплой
Орехов много, а грибов нет – зима будет суровой и снежной
Если березы желтеют сверху, то весна будет ранней, а если снизу – поздней.
Фото https://www.pxfuel.com/