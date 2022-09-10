10 сентября православная церковь вспоминает преподобных Моисея Мурина, Савву Крыпецкого и праведную...

10 сентября православная церковь вспоминает преподобных Моисея Мурина, Савву Крыпецкого и праведную Анну Пророчицу.В этот день завершалась последняя жатва хлебов. С полей вывозили снопы, которые складывали в скирды – отсюда и название праздника, Скирдники. Крестьяне торопились убрать хлеб до наступления ненастья и холодов.Что нельзя делать 10 сентября 2022 года?Нельзя рассказывать о плохих снах до заката, иначе можно навлечь финансовые трудности.Женщинам запрещается выполнять любую работу на земле и заниматься домашними делами, поскольку это может привести к ссорам с родными.Не стоит ходить в лес - можно заблудиться.Не следует вспоминать старые обиды. Нужно забыть всё плохое и простить своих обидчиков, в противном случае в жизни наступит черная полоса.Нельзя ходить на ярмарку с последними деньгами. Нарушителю запрета грозят серьезные проблемы со здоровьем.Народные приметы:На закате небо красное – к ненастной погодеГуси и журавли не спешат улетать – стужа наступит не скоро и зима будет мягкойЕсли в лесу много рябины – осень будет дождливой, а если мало – сухойСтоит теплая и сухая погода – зима будет позднейИдет дождь с грозой – осень будет теплойОрехов много, а грибов нет – зима будет суровой и снежнойЕсли березы желтеют сверху, то весна будет ранней, а если снизу – поздней.Фото https://www.pxfuel.com/