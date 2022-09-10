10 сентября Игорю Костолевскому исполняется 74 года. Последние 20 из них он счастлив со своей второй супругой Консуэло де Авиланд.

10 сентября ИгорюКостолевскому исполняется 74 года. Последние 20 из них он счастлив со своей второй супругой Консуэло де Авиланд.За свою карьеру Игорь Костолевский сыграл множество героев, в которых влюблялись все советские красавицы. Впрочем, за пределами экранов актер тоже никогда не был обделен женским вниманием. Несмотря на амплуа героя-любовника, в реальной жизни Костолевский много лет считался примерным мужем и отцом. Семья артиста была примером для подражания, но все изменилось, когда в его жизни появилась французская актриса Консуэло де Авиланд.В первый раз Игорь Костолевский женился еще в молодости. Его супругой стала актриса Елена Романова. Влюбленные познакомились на съемочной площадке картины "Отпуск за свой счет" и быстро решились пойти в загс. Через пару лет после свадьбы, в 1983 году, в семье появился сын Алексей.Брак артиста долгие годы считался одним из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Костолевский трогательно заботился о сыне, хранил верность жене и не был замечен в любовных приключениях на стороне. Всем казалось, что в семье актера царит идиллия. Но это только казалось...Отношения супругов дали трещину еще до развода. Однако окончательно все решилось, когда Игорь Матвеевич влюбился в другую. На одном из мероприятий в конце 90-х он увидел французскую актрису Консуэло де Авиланд и потерял голову. В тот же вечер артист поцеловал новую знакомую у всех на глазах, забыв о том, что у него есть жена.Через несколько лет россиянин и француженка поняли, что не могут друг без друга. Костолевский признался во всем жене и ушел из семьи ради новой возлюбленной. Развод, грянувший после 20 лет брака, проходил со скандалом. Елена Романова тяжело переживала расставание и недоумевала, как супруг мог так с ней поступить.Во втором браке Игорь Матвеевич стал по-настоящему счастливым. Он восхищается женой, которая решилась на отчаянный поступок и многим пожертвовала, чтобы они были вместе. Ради возлюбленного Консуэло не только оставила родную Францию, но и приняла православие. Теперь избранницу артиста зовут Евдокия Костолевская.Супруги вместе уже 20 с лишним лет, но до сих пор относятся друг к другу с большим трепетом и нежностью. Сам Костолевский любимую жену "секретом его отличной формы". Судя по всему, пара по-прежнему живет душа в душу. По крайней мере, на публике супруги демонстрируют полную идиллию.