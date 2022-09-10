В связи с тем, что по некоторым социальным сетям области распространяется недостоверная информация...

В связи с тем, что по некоторым социальным сетям области распространяется недостоверная информация о проведении голосования на досрочных выборах Губернатора Владимирской области, Избирательная комиссия Владимирской области сообщает о том, что средства видеофиксации и видеонаблюдения установлены на всех избирательных участках области.На 452 участках установлены стационарные камеры Ростелекома, на остальных – средства видеофиксации (регистраторы, ноутбуки и т.д.)Что касается списка участков с «аномально явкой»:УИК № 353 – более двухсот избирателей проголосовали в ПНИ.УИК №349 – на этом участке голосуют военнослужащие размещенной через дорогу воинской части.На УИК № 660 расположенном в Пакино голосуют военнослужащие двух воинских частей и ПФРСИ.УИК№ 683 проголосовали сотрудники ковровского лесхоза по месту нахождения в посёлке Восход, так как там находится лесоучасток.УИК № 899 и УИК 905 в Муроме – в список избирателей включены военнослужащие ВС РФ.УИК № 996 на участке вне помещения для голосования проголосовали избиратели, находящиеся в Папулинском Доме Милосердия.УИК № 690 - выездное голосование в доме-интернате для престарелых в г.Коврове. Там же, на УИК №№ 693 и 694 -голосовали военнослужащие.УИК № 458 - выездное голосование в Автоприборовской больнице и перинатальном центре.УИК 106 – вне помещения для голосования проголосовали избиратели, находящиеся в СИЗО.УИК № 370 - военный госпиталь.Список можно продолжить, но и из представленных материалов видно, что «сенсации» не получилось. Более того, если сравнить эти данные с прошлогодними, то они будут практически аналогичными.