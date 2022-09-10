Уже несколько лет журналисты настойчиво пытаются найти связь ЧВК Вагнера с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным. Издание Правда.ру заметило исчезновение информации о том, что бизнесмен не связан с указанной ЧВК.

Уже несколько лет журналисты настойчиво пытаются найти связь "ЧВК Вагнера" с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным. Издание "Правда.ру" заметило исчезновение информации о том, что бизнесмен не связан с указанной ЧВК.Ситуацию объяснил сам Пригожин. Он иронично отреагировал на запрос СМИ."Вау, я узнал о существовании "ЧВК Вагнера" и внимательно изучил этот вопрос", — слова Пригожина пресс-служба "Конкорд".Ранее бизнесмен заявил об активной поддержке российской СВО на территории Украины. По информации ряда СМИ, "ЧВК Вагнера" также принимает участие в борьбе с националистами в Донбассе.