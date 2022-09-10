Работы планируется начать в 2023 году.

Во Владимир завершены работы по проекты реставрации Золотых ворот, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Владимиро-Суздальский музей-заповедник.За три месяца подрядчик устранил выявленные в проекте недоработки, получил положительное заключение историко-культурной экспертизы и согласовал проект с Министерством культуры РФ.Золотые ворота ждет комплексная реставрация и модернизация инженерно-технических сетей. Работы планируется начать при федеральной поддержке в 2023 году.