Высота колеса обозрения на ВДНХ – 140 метров.

Высота колеса обозрения на ВДНХ – 140 метров.В субботу, 10 сентября, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Церемония состоялась в режиме видео-конференции. В этот момент глава государства и градоначальник находились в концертном зале "Зарядье", где проходит праздничный концерт к 875-летию столицы.Как отметил российский лидер, это колесо обозрения является уникальным сооружением, поскольку в Европе оно крупнейшее. Высота "Солнца Москвы" – 140 метров (высота "Лондонского глаза" в столице Великобритании – 135 метров). Путин выразил благодарность создателям аттракциона за вклад в развитие столичной сферы отдыха и развлечений.Колесо обозрения на ВДНХ имеет 30 закрытых кабин, каждая из которых может вместить до 15 человек. В кабинах есть система видеонаблюдения, кнопка связи с оператором и климат-контроль.Для того, чтобы попасть на посадочный вокзал, необходимо прокатиться по крытому эскалатору. Высадка осуществляется в другом месте. Один оборот "Солнце Москвы" осуществляет за 18 минут 40 секунд.Ожидается, что каждый год аттракцион будут посещать свыше 2,5 миллиона человек. Если так будет, то это колесо обозрения станет главной точкой притяжения на ВДНХ и одним из самых популярных достопримечательностей столицы.Кстати, кабины "Солнца Москвы" можно будет арендовать для празднования дня рождения или свадьбы. В двухэтажном комплексе колеса обозрения есть развлекательные пространства, игровой центр, интерактивный музей-театр "Лисапарк", а также сувенирный магазин.