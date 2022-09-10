Владимир Путин рассказал, какую форму голосования выбрал.

Владимир Путин рассказал, какую форму голосования выбрал.В Москве с 9 по 11 сентября проходят выборы муниципальных депутатов. Избиратели могут проголосовать как на избирательных участках, так и онлайн. Второй способ выбрал президент России Владимир Путин. "11 сентября – единый день голосования в России. Но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал", – приводятся слова главы государства на сайте kremlin.ru.Он отметил, что эта форма голосования, которой он воспользовался, очень удобная и надежная. "Кто может и хочет ею воспользоваться – рекомендую", – обратился Путин к гражданам. Российский лидер также заявил, что надеется на их активную позицию.Примечательно, что в прошлом годуна выборах депутатов Государственной Думы РФ Владимир Путин также воспользовался онлайн-голосованием. Тогда президент России сделал свой выбор, находясь в своем рабочем кабинете резиденции в Ново-Огареве.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы не оставаться в стороне и проголосовать на выборах муниципальных депутатов. Градоначальник отметил, что среди кандидатов в депутаты есть учителя и врачи, предприниматели и работники социальной сферы, волонтеры и активисты. Его слова "Дни.ру".