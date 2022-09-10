Сегодня владимирский футбольный клуб Торпедо сыграет с Торпедо-2 (Москва). Владимирцы в этот раз...

Сегодня владимирский футбольный клуб Торпедо сыграет с Торпедо-2 (Москва).Владимирцы в этот раз проведут матч в гостях. Соревнование в рамках второй лиги состоится в 16:00 на стадионе «Центральный» в городе Одинцово, Московской области.Фото: https://fc-tv.ru/index.php/live