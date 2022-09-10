Во Владимире 10 сентября, из-за проведения масштабных спортивных соревнований с семи утра до...

Во Владимире 10 сентября, из-за проведения масштабных спортивных соревнований с семи утра до четырех часов вечера невозможно проехать по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от Студеной Горы до площади Фрунзе.Полумарафон «Золотые ворота» на владимирской земле проходит в шестой раз. Это самая настоящая экскурсия на бегу: участники могут посмотреть старинные соборы и другие памятники нашей архитектуры.Самая длинная дистанция — 21100 метров. В ней участвуют мужчины и женщины от 18 лет. Трассу нельзя назвать лёгкой — «Владимирский полумарафон» славится своими горками.Фото: https://www.pxfuel.com/