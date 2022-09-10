Москвичей, участвующих в акции Миллион призов, призвали доверять только официальным сообщениям.

Москвичей, участвующих в акции "Миллион призов", призвали доверять только официальным сообщениям.С 10 по 12 сентября в Москве будут проходить розыгрыши в рамкахакции #ВыбираемВместе2022 программы "Миллион призов". Те, кто имеет возможность проголосовать онлайн на муниципальных выборах в столице, были разосланы уникальные коды участников.В течение трех дней с 12:00 победители будут получать SMS с описанием приза. После того, как придет сообщение, необходимо активировать уникальный код на до 26 сентября 2022 года. Это нужно сделать для получения приза.С победителями, которые выиграли автомобиль, в течение двух дней свяжутся представители "Миллиона призов". Они позвонят с номера +7 495 870-36-00 и расскажут, как забрать выигрыш.Ни в коем случае нельзя передавать свой уникальный код и персональные данные незнакомцам и вводить код на сторонних сайтах. Это можно делать лишь на официальном сайте акции – . Официальные сообщения поступают только от DIT_MOS.Обменять баллы на промокоды разрешается до 14 декабря 2022 года включительно, а использовать код у партнеров программы – до 15 декабря.Напомним, в Москве с 9 по 11 сентября проходят выборы муниципальных депутатов. Принять участие в голосовании могут граждане, зарегистрированные в любом районе столицы, кроме Щукина, а также большей части Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Для участия в электронном голосовании нужна полная учетная запись на mos.ru.