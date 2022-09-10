10 сентября 2022 года поступило сообщение о пожаре частного дома по адресу: Александровский район,...

10 сентября 2022 года поступило сообщение о пожаре частного дома по адресу: Александровский район, д. Федоровское, ул. Центральная, д. 30, сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области на сайте.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Вызов в пожарную охрану был совершен несвоевременно, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади, а также бани, хозяйственной постройки и дровника.Пожарные ликвидировали пожар на общей площади 116 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники, 15 человек личного состава.Причины пожара устанавливаются.Фото: https://33.mchs.gov.ru/