Возгорание произошло рано утром 10 сентября на улице Центральной в деревне Федоровское Александровского района

Возгорание произошло рано утром 10 сентября на улице Центральной в деревне Федоровское Александровского района, - сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Загорелся деревянный частный дом. Огонь быстро охватил всё строение. К моменту прибытия пожарных, пламя перекинулось на баню, хозяйственную постройку и дровник. Общая площадьНа место происшествия прибыли пять пожарных машин и пятнадцать спасателей. Площадь пожара составила 116 квадратных метров. Обошлось без жертв и пострадавших.