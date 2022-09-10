Прокуратурой Киржачского района проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства...

Прокуратурой Киржачского района проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства при переселении граждан из аварийного жилого фонда по обращению местного жителя.Дом, расположенный по адресу ул. Коммунальная № 1 города Киржач признан аварийным, сообщает на своем сайте прокуратура Владимирской области.Несмотря на то, что первоначально установленный срок переселения жителей из указанного дома истёк, администрацией города мер, направленных на предоставление заявителю нового жилого помещения по договору социального найма принято не было.По результатам проверки прокуратурой района в суд направлено исковое заявление об обязании администрации г. Киржача в срок до декабря 2022 года предоставить семье заявителя по договору социального найма равнозначное благоустроенное жилое помещение.Фото: https://www.pxfuel.com/