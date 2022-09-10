ЧП произошло 9 сентября в Кольчугино на улице Добровольского.
Под землю ушел КАМАЗ, занятый на...
ЧП произошло 9 сентября в Кольчугино на улице Добровольского.
Под землю ушел КАМАЗ, занятый на работах, связанных с заменой теплотрассы. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, грузовик стоял на асфальте, а экскаватор загружал ему землю и ветки. В один миг КАМАЗ ушел под землю.
Место ЧП было оперативно ограждено, собраны аварийные службы. Все осложнялось трубами теплотрассы, проходящими прямо над местом аварии: от крановщика требовалась сложная работа, чтобы не задеть стрелой трубы.
Точные причины провала будут установлены. Местные жители надеются, что ЧП не повлияет на темпы замены труб по улице 50 лет Октября.
Фото: https://vk.com/kkolchugino33