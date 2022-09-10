ЧП произошло 9 сентября в Кольчугино на улице Добровольского. Под землю ушел КАМАЗ, занятый на...

ЧП произошло 9 сентября в Кольчугино на улице Добровольского.Под землю ушел КАМАЗ, занятый на работах, связанных с заменой теплотрассы. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, грузовик стоял на асфальте, а экскаватор загружал ему землю и ветки. В один миг КАМАЗ ушел под землю.Место ЧП было оперативно ограждено, собраны аварийные службы. Все осложнялось трубами теплотрассы, проходящими прямо над местом аварии: от крановщика требовалась сложная работа, чтобы не задеть стрелой трубы.Точные причины провала будут установлены. Местные жители надеются, что ЧП не повлияет на темпы замены труб по улице 50 лет Октября.Фото: https://vk.com/kkolchugino33