9 сентября день рождения Льва Толстого. В Ковровской библиотеке есть необычный и редкий экспонат,...

9 сентября день рождения Льва Толстого. В Ковровской библиотеке есть необычный и редкий экспонат, связанный с великим русским писателем.Татьяна Попова, заведующая сектором библиотеки №1 г. Коврова:-Есть вот такой утюг. Старинный Там вот угольки насыпались Но у него есть еще одна особенность - на обратной стороне - изображение Л. Толстого. В то время когда Л.Т отлучили от церкви когда мы пробуем -горячий или нет, мы плюем.